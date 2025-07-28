В Астрахани три человека пострадали при обрушении части дома

Три человека могли пострадать в результате обрушения части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по Астраханской области.

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома

Ранее стало известно, что в Астрахани рухнула часть подъезда многоквартирного дома. Спасатели занимаются разбором конструкций.

«Предварительно, пострадали три человека», - отметил собеседник агентства.

Отмечается, что после ЧП эвакуировали 15 человек.

Как сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин, на месте обрушения работают 96 специалистов и более 28 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбрушениеАстраханьМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры