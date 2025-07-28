В Астрахани три человека пострадали при обрушении части дома
Три человека могли пострадать в результате обрушения части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по Астраханской области.
Ранее стало известно, что в Астрахани рухнула часть подъезда многоквартирного дома. Спасатели занимаются разбором конструкций.
«Предварительно, пострадали три человека», - отметил собеседник агентства.
Отмечается, что после ЧП эвакуировали 15 человек.
Как сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин, на месте обрушения работают 96 специалистов и более 28 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Астрахани три человека пострадали при обрушении части дома
- СМИ: В США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды
- «Уже не молодой волчара»: Куценко раскрыл детали съемок «Колобка»
- В Подмосковье столкнулись четыре грузовика
- «Аэрофлоту» предсказали иски и коллапсы на стойках регистрации из-за сбоя
- В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома
- Лукашенко заявил о телефонном разговоре с Путиным
- «Я – Мик Джаггер»: Куценко о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и актерской карьере
- Эксперты не поверили обещаниям главы «Роскомоса» о многоразовой ракете-носителе
- Юлия Пересильд назвала снобизмом критику блогеров-киноактеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru