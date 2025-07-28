СМИ: В США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды
Ученые в США остановили планировавшийся эксперимент по приглушению солнечного света посредством облаков из морской воды. Об этом пишет издание Politico.
По данным издания, технологию создавала группа исследователей в Калифорнии. В прошлом году она получила «негативную реакцию после отмененного эксперимента на списанном авианосце по тестированию машины для создания облаков».
«Но они планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое в конечном счете могло бы быть использовано для приглушения солнечных лучей», — отмечается в материале.
Исследователи получили государственное финансирование на свою работу и намеревались добиться доступа к правительственным судам и самолетам, однако после неудачного изначального теста они признали, что не смогут рассчитывать на значительную поддержку местных властей. Известно, что ученые обсуждали проведение теста по созданию облаков на территории почти в 10 тысяч квадратных километров у западного побережья Северной Америки, Чили либо у берегов юга центральной Африки.
Между тем ученые предупредили, что в осадках фиксируются все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) - синтетического «вечного химиката», который попадает в окружающую среду в том числе через промышленное производство и распад пестицидов, пишет «Свободная пресса».
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