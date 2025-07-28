В Подмосковье столкнулись четыре грузовика
28 июля 202512:14
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Богородском городском округе Московской области, один человек погиб. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Авария произошла около 01.45 на 40-м километре трассы М-7 «Волга» в сторону Москвы.
«По предварительной информации, произошло попутное столкновение четырех грузовых автомобилей», - указали в МВД.
После ЧП водитель одной из машин умер в карете скорой помощи.
Ранее в поселке Тишино Калининградской области столкнулись два легковых авто, погибли два человека, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru