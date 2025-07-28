Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после эскалации на границе. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Ранее в Куала-Лумпуре прошли переговоры сторон о мире. В них участвовали глава камбоджийского правительства Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай.
На пресс-конференции по итогам встречи Ибрагим сообщил, что стороны условились прекратить огонь в течение 24 часов.
Ранее руководитель центра Юго-Восточной Азии института Востоковедения РАН, ведущий специалист России по Камбодже Дмитрий Мосяков в беседе с НСН заявил, что конфликт на границе Таиланда и Камбоджи вряд ли перерастет в масштабные военные действия. По мнению эксперта, никому сегодня не нужна большая война в Юго-Восточной Азии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru