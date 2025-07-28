Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

Два населённых пункта были освобождены российскими войсками в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о сёлах Бойковка и Бельгийка.

Отмечается, что указанные населённые пункты были освобождены в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населённого пункта Зелёный Гай в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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