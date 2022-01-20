Российских киберспортсменов заставят бегать и приседать
Министерство спорта и Федерация компьютерного спорта РФ согласовали стандарты спортивной подготовки киберспортсменов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно программе, на тактическую подготовку должно отводиться 25-35% времени, а на теорию - 15-25%. Ещё до 5% предусматривается на техническую подготовку и 15-25% - на психологическую.
Для того, чтобы попасть в группу высшего мастерства, киберспортсменам придётся выполнять и физические упражнения. Так, норматив для мужчин предусматривает трёхкилометровую пробежку максимум за 15 минут и 25 приседаний. Для женщин - не более 12 минут и 23 приседания, соответственно. Также в списке обязательных нормативов присутствуют наклоны вперёд и подъёмы туловища.
Киберспортивная подготовка должна осуществляться с использованием компьютера с башенным кулером, объёмом оперативной памяти не менее 16 ГБ, жёстким диском не менее 2 Тб и 19-дюймовым монитором.
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отметил, что благодаря согласованию стандартов стала возможна организация официальных киберспортивных секций, а также разработка специальных программ подготовки.
Ранее правительство РФ предложило ввести в части вузов образовательные программы в области киберспорта.
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