Российских киберспортсменов заставят бегать и приседать

Согласно программе, на тактическую подготовку должно отводиться 25-35% времени, а на теорию - 15-25%. Ещё до 5% предусматривается на техническую подготовку и 15-25% - на психологическую.

Для того, чтобы попасть в группу высшего мастерства, киберспортсменам придётся выполнять и физические упражнения. Так, норматив для мужчин предусматривает трёхкилометровую пробежку максимум за 15 минут и 25 приседаний. Для женщин - не более 12 минут и 23 приседания, соответственно. Также в списке обязательных нормативов присутствуют наклоны вперёд и подъёмы туловища.

Киберспортивная подготовка должна осуществляться с использованием компьютера с башенным кулером, объёмом оперативной памяти не менее 16 ГБ, жёстким диском не менее 2 Тб и 19-дюймовым монитором.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отметил, что благодаря согласованию стандартов стала возможна организация официальных киберспортивных секций, а также разработка специальных программ подготовки.

Ранее правительство РФ предложило ввести в части вузов образовательные программы в области киберспорта.

