Российские хоккеистки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в Пекине
12 февраля 202209:36
Женская сборная России по хоккею уступила соперницам из Швейцарии в четвертьфинале турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Россиянки проиграли со счетом 2:4. Шайбы в ворота швейцарской команды забросили Анна Савонина и Полина Лучникова, у соперниц отличились Фоби Штенц, Доминик Рюэгг и дважды — Алина Мюллер.
Отечественным хоккеисткам не удалось пробиться в полуфинал олимпийского турнира. В полуфинальном матче встретятся сборные Швейцарии и Канады.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru