Российские хоккеистки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в Пекине

Россиянки проиграли со счетом 2:4. Шайбы в ворота швейцарской команды забросили Анна Савонина и Полина Лучникова, у соперниц отличились Фоби Штенц, Доминик Рюэгг и дважды — Алина Мюллер.

Отечественным хоккеисткам не удалось пробиться в полуфинал олимпийского турнира. В полуфинальном матче встретятся сборные Швейцарии и Канады.



