Российские хоккеистки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в Пекине

Женская сборная России по хоккею уступила соперницам из Швейцарии в четвертьфинале турнира на Олимпийских играх в Пекине.

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Россиянки проиграли со счетом 2:4. Шайбы в ворота швейцарской команды забросили Анна Савонина и Полина Лучникова, у соперниц отличились Фоби Штенц, Доминик Рюэгг и дважды — Алина Мюллер.

Отечественным хоккеисткам не удалось пробиться в полуфинал олимпийского турнира. В полуфинальном матче встретятся сборные Швейцарии и Канады.


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ФОТО: Сборная России по хоккею (ж)
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