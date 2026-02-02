Исследование показало смену приоритетов школьников при выборе экзаменов

Российские школьники все чаще осознанно формируют образовательные траектории, а выбор экзаменов отражает их личные цели, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-школы «Умскул».

Самым популярным предметом по выбору для ОГЭ и в старших классах остается обществознание — его выбирают 43% учащихся. Далее следуют биология (25% в 9 классе и 22% в 10-11-х), информатика (24%), английский язык (24% и 19% соответственно), химия и география. Реже всего школьники выбирают физику и историю, а география остается наименее востребованной дисциплиной на ЕГЭ — ее планируют сдавать 3% выпускников.

Исследование показало, что с переходом в старшие классы интерес к физике и литературе немного растет, тогда как к биологии, химии и особенно географии — заметно снижается. Так, географию выбирают 20% девятиклассников и лишь 3% старшеклассников, а химию в 10–11-х классах — примерно в полтора раза реже.

При этом 68% школьников заявили о намерении учиться на максимальный результат. Основными мотивами они называют желание доказать себе свои возможности, поступить в выбранный вуз и обеспечить перспективное будущее, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
