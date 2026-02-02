Группу Megadeth любят в России, поэтому приезд ее бывших участников в Москву и еще три российских города является большим событием для нашей страны, заявил в интервью НСН программный директор ROCK FM Александр Фуковский.

Группа Kings of Thrash, созданная экс-участниками группы Megadeth Дэвидом Эллефсоном и Джеффом Янгом, в рамках мирового тура в начале марта выступит в Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Фуковский подтвердил, что это музыканты серьезного уровня.