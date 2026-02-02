«Хайпанут и ломанутся!»: Как встретят в России экс-участников Megadeth
На концерты группы Kings of Thrash придут и поклонники Megadeth, и фанаты Metallica, сказал в эфире НСН Александр Фуковский.
Группу Megadeth любят в России, поэтому приезд ее бывших участников в Москву и еще три российских города является большим событием для нашей страны, заявил в интервью НСН программный директор ROCK FM Александр Фуковский.
Группа Kings of Thrash, созданная экс-участниками группы Megadeth Дэвидом Эллефсоном и Джеффом Янгом, в рамках мирового тура в начале марта выступит в Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Фуковский подтвердил, что это музыканты серьезного уровня.
«Это очень большое событие, потому что все мы знаем, что сейчас зарубежные музыкальные гости - большая редкость в нашей стране. Я думаю, что ажиотаж среди любителей Megadeth будет достаточно большим, это интересное событие. Лидер этой группы Дэйв Мастейн – величина в рок-музыке, соответствующий и уровень других музыкантов. Я не сомневаюсь, что к нам приедут серьезные ребята, тем более Эллефсон – обладатель Grammy», - отметил эксперт.
По его мнению, недавний выход последнего альбома в истории группы Megadeth поможет хайпануть музыкантам Kings of Thrash.
«Безусловно, они хайпанут, хотя группу Metallica у нас любят больше. В нашей стране достаточно много любителей и Megadeth, и производных от него. При этом Дэйв Мастейн играл в Metallica, то есть тут такая преемственность получается. Мустейн использовал свое участие в Metallica для того, чтобы продвигать Megadeth, а эти чуваки теперь используют Megadeth, чтобы продвигать Kings of Trash. Думаю, российские фанаты поедут и на летний концерт Megadeth в Казахстан – те, у кого есть возможности и средства, обязательно ломанутся туда и получат огромное удовольствие», - уверен собеседник НСН.
Бывший вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер ранее рассказал «Радиоточке НСН», что проехал с концертами всю Россию от Южно-Сахалинска до Калининграда.
