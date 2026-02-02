В России предложили запретить курсы по созданию кукол вуду бывших партнеров

В России следует запретить коммерческие курсы, на которых обучают созданию кукол вуду с образами бывших партнеров, поскольку такие практики могут носить признаки психологического насилия и представлять угрозу общественной морали, заявил NEWS.ru председатель правления межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков.

По его словам, организация совместно с объединением «Содействие реализации прав отцов и детей» уже направила обращения в правоохранительные и контролирующие органы, включая прокуратуру и Роспотребнадзор, с требованием пресечь подобную деятельность. Курбаков отметил, что появление таких курсов в Москве вызывает вопросы с точки зрения соблюдения законодательства, защиты чести и достоинства граждан, а также норм общественной нравственности.

Юрист указал, что даже если организаторы позиционируют подобные занятия как форму арт-терапии, манипуляции с образами конкретных людей могут рассматриваться как публичное унижение, особенно в случаях, когда изображения кукол распространяются в социальных сетях. Кроме того, по его мнению, групповые практики с обсуждением негативных черт бывших партнеров способны оказывать вредное психологическое воздействие на участников и провоцировать развитие тревожных состояний и депрессии.

Курбаков подчеркнул, что любые образовательные и развивающие программы должны соответствовать требованиям безопасности, а использование символических образов реальных людей в подобном контексте может нарушать эти нормы и затрагивать права третьих лиц, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
