Нарколог назвал алкоголь наркотиком и перечислил признаки зависимости
Алкоголь с медицинской точки зрения является наркотиком, вызывающим тяжелую зависимость и разрушающим мозг, заявил «Газете.Ru» нарколог Антон Рудковский. По его словам, опасность спиртного усиливается его легальностью, доступностью и социальной приемлемостью.
Врач пояснил, что зависимость формируется на нейрохимическом уровне. Со временем алкоголь начинает заменять естественные механизмы расслабления мозга, из-за чего человек употребляет спиртное уже не ради удовольствия, а для снятия напряжения и физического дискомфорта. При этом COVID или внешние факторы не играют решающей роли — речь идет о биохимическом сбое.
Рудковский выделил ключевые признаки зависимости: изменение цели употребления, когда алкоголь нужен «чтобы стало легче», утрату контроля над количеством выпитого и оправдание утреннего «опохмела» как способа прийти в себя. По его словам, такие модели поведения указывают на сформировавшийся синдром отмены.
Самым тяжелым сигналом врач назвал ситуацию, когда алкоголь вытесняет семью и прежние ценности, а круг общения сужается до собутыльников. Нарколог подчеркнул, что алкоголизм — это болезнь мозга, а не слабость характера, и призвал при первых признаках зависимости мотивировать человека обращаться к врачу, а не бороться только с последствиям, передает «Радиоточка НСН».
