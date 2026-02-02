Нарколог назвал алкоголь наркотиком и перечислил признаки зависимости

Алкоголь с медицинской точки зрения является наркотиком, вызывающим тяжелую зависимость и разрушающим мозг, заявил «Газете.Ru» нарколог Антон Рудковский. По его словам, опасность спиртного усиливается его легальностью, доступностью и социальной приемлемостью.

Врач пояснил, что зависимость формируется на нейрохимическом уровне. Со временем алкоголь начинает заменять естественные механизмы расслабления мозга, из-за чего человек употребляет спиртное уже не ради удовольствия, а для снятия напряжения и физического дискомфорта. При этом COVID или внешние факторы не играют решающей роли — речь идет о биохимическом сбое.