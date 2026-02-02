«Мудрый Инфантино»: Семин заявил, что Россия готова вернуться в международный футбол
Возвращение в международные турниры крайне важно для российских клубов, так как они становится сильнее и получают дополнительные деньги, заявил НСН Юрий Семин.
Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в беседе с НСН заявил, что российский футбол готов вернуться в еврокубки, а также похвалил главу ФИФА за предложение об отмене бана.
ФИФА рассмотрит возвращение сборной России по футболу в международные соревнования, сообщил президент Международной федерации по футболу Джанни Инфантино в разговоре со Sky Sports. Так, по его словам, ФИФА «определённо» должна изучить вопрос отмены бана для российских команд, потому что это отстранение «ничего не дало» и вызывало только больше «разочарования и ненависти». Семин назвал Инфантино мудрым человеком.
«Инфантино был всегда за то, чтобы футбол не вмешивали в политику. Он умный человек, поэтому он, видя нынешнюю ситуацию, делает такие заявления. Дай Бог, чтобы это реально произошло», - рассказал он.
Также Семин отметил, что интрига в чемпионате России будет еще выше, если на кону будут возможные еврокубки.
«Конечно, даже без сомнения, потому что наши команды будут укрепляться. Если они играют в еврокубках, то они получают дополнительные деньги, это большой бизнес. Для клубов это очень важно. Я думаю, в целом, наш футбол готов к возвращению», - подытожил он.
Ранее экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер призвал болельщиков воздержаться от поездки на чемпионат мира в США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
