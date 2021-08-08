Российские гимнастки сожалеют, что не завоевали для страны олимпийское золото

После выступления в финале командных соревнований по художественной гимнастике российские спортсменки сожалели об упущенном олимпийском золоте.

Сборная России по художественной гимнастике в воскресенье завоевала серебряные награды в групповом многоборье. Россия потеряла на Олимпиаде вторую золотую медаль в этом виде спорта. Спортсменки поделились эмоциями после выступления на Олимпийских Играх-2020 в Токио в комментарии собкору НСН Наталье Шатовой.

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Российские гимнастки признались, что испытали самые разные чувства после того, как завоевали серебряную награду ОИ-2020 в Токио.

«Испытали весь спектр эмоций. Довольны, что вышли и показали все, что было задумано командой, тренерами – спасибо им за это. Очень грустно, что не смогли для нашей страны завоевать золотую медаль», - заявила серебряный призер ОИ-2020 Ангелина Шкатова.

Ранее россиянки завоевали серебряные медали групповом многоборье. Ангелина Шкатова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко получили от судей 90,400 балла. Олимпийское золото отдали команде Болгарии (92,100), бронза досталась сборной Италии (87,700 балла).

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В субботу художественная гимнастка Дина Аверина также стала серебряным призером ОИ-2020 по итогам судейства финала индивидуального многоборья. Золото ушло к израильтянке Линой Ашрам.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает, что проведение турнира по данному виду спорта на Олимпиаде стало полным крахом. По ее мнению, результаты российских гимнасток на Олимпиаде в Токио подтверждают, что у судей было «прямое задание остановить гегемонию России».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортХудожественная ГимнастикаТокиоОлимпиада
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