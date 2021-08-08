Российские гимнастки сожалеют, что не завоевали для страны олимпийское золото

Российские гимнастки признались, что испытали самые разные чувства после того, как завоевали серебряную награду ОИ-2020 в Токио.

«Испытали весь спектр эмоций. Довольны, что вышли и показали все, что было задумано командой, тренерами – спасибо им за это. Очень грустно, что не смогли для нашей страны завоевать золотую медаль», - заявила серебряный призер ОИ-2020 Ангелина Шкатова.

Ранее россиянки завоевали серебряные медали групповом многоборье. Ангелина Шкатова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко получили от судей 90,400 балла. Олимпийское золото отдали команде Болгарии (92,100), бронза досталась сборной Италии (87,700 балла).