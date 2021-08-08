Винер-Усманова предложила опротестовать результаты российских гимнасток у главы МОК Баха

«Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Обращение в международную федерацию? Я ничего не буду делать, это должен делать Олимпийский комитет России (ОКР). Если сама федерация пишет, что гегемонию России нужно остановить, то что я буду говорить? Нужно писать не в федерацию, нужно писать Томасу Баху, потому что попраны правила соревнований, олимпийские традиции и олимпийский девиз, к сожалению. Кто был ниже, тот стал чемпионом, а кто был выше, тот облился слезами обиды», – цитирует заявление Винер-Усмановой РИА Новости.

Сборная России по художественной гимнастике в воскресенье завоевала серебряные награды в групповом многоборье. Накануне российская спортсменка Дина Аверина получила серебряную медаль, а израильская соперница Линой Ашрам, допустившая в финале потерю ленты, - олимпийское золото. Россия впервые с 1996 года осталась без первой награды в художественной гимнастике.

«Вчера Алина Кабаева сказала, что судьи долго совещались, как пойти на сделку с совестью. Они долго боролись со своей совестью и наконец ее победили. Что касается спортивной составляющей, мы могли соревноваться на равных. На равных! Но, к сожалению, судейскими проделками было сделано так, что Россию поставили на второе место без видимых ошибок, вот и все», – добавила она.

Ранее Винер-Усманова допустила свой возможный уход с поста главного тренера национальной команды.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

