Российские фигуристы упрочили лидерство в командном турнире ОИ

За прокат они набрали 145,20 балла. Их выступление обошлось без грубых ошибок, за исключением падения, которое случилось на выезде с поддержки.

На втором месте оказались японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, набравшие 139,60 балла. Замкнули тройку китайские фигуристы Чэн Пэн и Ян Цзинь (131,75).

Сборная РФ упрочила лидерство перед выступлением танцевальных пар и одиночниц, заработав 55 очков. У Японии и США по 48.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на Олимпиаде.

