Российские фигуристы упрочили лидерство в командном турнире ОИ
Спортивная пара россиян Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине, сообщает «Лента.ру».
За прокат они набрали 145,20 балла. Их выступление обошлось без грубых ошибок, за исключением падения, которое случилось на выезде с поддержки.
На втором месте оказались японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, набравшие 139,60 балла. Замкнули тройку китайские фигуристы Чэн Пэн и Ян Цзинь (131,75).
Сборная РФ упрочила лидерство перед выступлением танцевальных пар и одиночниц, заработав 55 очков. У Японии и США по 48.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на Олимпиаде.
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