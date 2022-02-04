Навка назвала американцев главными конкурентами в командном фигурном катании
Американские судьи будут субъективно оценивать российских фигуристов на командном турнире зимних Игр в Пекине. Об этом заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, сообщает РБК.
«Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы наших фигуристов опускать», — подчеркнула экс-спортсменка.
В то же время Навка отметила, что во время выступления в первый день Олимпиады российские фигуристы действительно совершили помарку.
«Тем не менее это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас еще не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — рассказала Навка.
Танцоры танцоры Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали вторыми в ритм-танце. Анастасия Мишина и Александр Галлямов также заняли второе место по результатам короткой программы у пар, набрав 82,64 балла.
После первого дня командного турнира российские спортсмены занимают второе место, на первом стоят спортсмены из США, на третьем — сборная Китая.
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