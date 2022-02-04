Олимпийский огонь зажгли в Пекине
Олимпийский огонь зимних игр 2022 года зажгли на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Онлайн-трансляция открытия ведется на YouTube.
Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил об открытии XXIV Олимпийских зимних игр.
Олимпиада продлится до 20 февраля. Во время зимних игр будет разыграно 109 комплектов наград. Девиз Олимпиады 2022 года: «Вместе ради будущего».
Китай уже второй раз проводит Олимпиаду. Ранее летние олимпийские игры прошли в Пекине в 2008 году. Пока столица Китая является единственным городом, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.
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