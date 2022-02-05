Россиянка Наталья Непряева завоевала первую для страны медаль на Олимпиаде в Пекине
5 февраля 202212:04
Лыжница Наталья Непряева внесла в копилку России первую медаль зимних Олимпийских игр-2022, она завоевала «серебро».
«Золото» досталось норвежке Терезе Йохауг, «бронза» - австрийке Терезе Штадлобер.
В скиатлоне спортсмены преодолевают половину дистанции классическим ходом, а затем после смены лыж продолжают состязания коньковым ходом.
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5 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru