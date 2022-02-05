Россиянка Наталья Непряева завоевала первую для страны медаль на Олимпиаде в Пекине

Лыжница Наталья Непряева внесла в копилку России первую медаль зимних Олимпийских игр-2022, она завоевала «серебро».

Лыжница Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку «Тур де Ски»

«Золото» досталось норвежке Терезе Йохауг, «бронза» - австрийке Терезе Штадлобер.

В скиатлоне спортсмены преодолевают половину дистанции классическим ходом, а затем после смены лыж продолжают состязания коньковым ходом.

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ФОТО: https://www.instagram.com/natali_nepryaeva/
ТЕГИ:ЛыжиОлимпиадаСпорт
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