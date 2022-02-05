Россиянка Наталья Непряева завоевала первую для страны медаль на Олимпиаде в Пекине

Песков: ошибочная публикация Bloomberg говорит об опасности агрессивных заявлений США Оперштаб: суточный прирост числа инфицированных по стране составил 177 282, это новый максимум с начала пандемии Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15-25% Лыжница Наталья Непряева принесла российской команде первую медаль Олимпийских игр в Пекине Синоптики: температура воздуха - 5 градусов прогнозируется в Москве в субботу