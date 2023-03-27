Российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с командой Китая

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной команды Китая, сообщает «РЕН ТВ».

Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в отборе на чемпионат Европы

Как заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, это случится в скором времени. Отмечается, что КНР пока не проводит матчи, потому о точной дате пока говорить преждевременно. Не исключено, что игра состоится в этом году.

Ранее товарищеская встреча национальных футбольных сборных России и Ирана 23 марта не выявила победителя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры