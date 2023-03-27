Российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с командой Китая
27 марта 202300:17
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной команды Китая, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, это случится в скором времени. Отмечается, что КНР пока не проводит матчи, потому о точной дате пока говорить преждевременно. Не исключено, что игра состоится в этом году.
Ранее товарищеская встреча национальных футбольных сборных России и Ирана 23 марта не выявила победителя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru