Российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с командой Китая

Как заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, это случится в скором времени. Отмечается, что КНР пока не проводит матчи, потому о точной дате пока говорить преждевременно. Не исключено, что игра состоится в этом году.

Ранее товарищеская встреча национальных футбольных сборных России и Ирана 23 марта не выявила победителя.

