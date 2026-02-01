В Иране ВС ЕС признали террористическими организациями
Парламент Ирана признал вооруженные силы стран Евросоюза террористическими организациями. Об этом сообщает агентство IRIB со ссылкой на спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа.
Политик уточнил, что это было сделано по седьмой статье закона «Об ответных действиях» после объявления Европой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Галибаф добавил, что последствия этих действий будут лежать на ЕС.
До этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о внесении ЕС элитного формирования вооруженных сил Ирана в список террористических организаций. Кроме того, объединение ввело санкции против 15 иранских чиновников в сфере безопасности и правосудия.
В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что объединение совершило большую стратегическую ошибку. По его словам, ЕС занимается раздуванием огня кризиса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
