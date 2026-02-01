В Иране ВС ЕС признали террористическими организациями

До этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о внесении ЕС элитного формирования вооруженных сил Ирана в список террористических организаций. Кроме того, объединение ввело санкции против 15 иранских чиновников в сфере безопасности и правосудия.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что объединение совершило большую стратегическую ошибку. По его словам, ЕС занимается раздуванием огня кризиса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».