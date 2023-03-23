Футбольная сборная России сыграла вничью с командой Ирана

Товарищеская встреча национальных футбольных сборных России и Ирана 23 марта не выявила победителя.

Объявлен состав сборной России на товарищеский матч с Ираном

Игра закончилась со счетом 1:1. Матч проходил в Тегеране.

Счет на табло открыла российская сборная. В первом тайме полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти.

Во второй половине встречи мяч в ворота российской команды отправил нападающий португальского «Порту» Мехди Тареми.

Российская сборная 26 марта проведет матч с командой Ирака. Встреча пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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