Футбольная сборная России сыграла вничью с командой Ирана
Товарищеская встреча национальных футбольных сборных России и Ирана 23 марта не выявила победителя.
Игра закончилась со счетом 1:1. Матч проходил в Тегеране.
Счет на табло открыла российская сборная. В первом тайме полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти.
Во второй половине встречи мяч в ворота российской команды отправил нападающий португальского «Порту» Мехди Тареми.
Российская сборная 26 марта проведет матч с командой Ирака. Встреча пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена», передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Китай стал соавтором российской резолюции по «Северным потокам»
- СМИ: жители Бали пожаловались на заселенную российскими туристами «маленькую Москву»
- Футбольная сборная России сыграла вничью с командой Ирана
- Генштаб ВСУ признал, что ошибочно сообщил о выводе войск РФ из Новой Каховки
- The Washington Post: перевес в живой силе и технике позволит России победить на Украине
- Блинкен: США пока не намерены убирать Кубу из списка стран - спонсоров террористов
- «Зенит» объяснил инцидент с выводом фанатов со стадиона «Фенербахче»
- Совет World Athletics запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
- Лидеры стран ЕС договорились усилить давление на Россию
- Полиция Турции вывела фанатов «Зенита» со стадиона из-за потасовки на матче с «Фенербахче»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru