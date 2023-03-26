Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в отборе на чемпионат Европы
Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в первом туре квалификации на чемпионат Европы 2024 года.
Матч в хорватском городе Сплит закончился со счетом 1:1. Сборные двух стран во второй раз подряд встречаются в рамках квалификации. Всего команды провели седьмой очный матч.
Сборная Хорватии является бронзовым призерам ЧМ 2022 года в Катаре и серебряным призерам первенства 2018 года в России.
Напомним, футболист Криштиану Роналду установил рекорд по числу игр за национальные команды.
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