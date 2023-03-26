Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в отборе на чемпионат Европы

Матч в хорватском городе Сплит закончился со счетом 1:1. Сборные двух стран во второй раз подряд встречаются в рамках квалификации. Всего команды провели седьмой очный матч.

Сборная Хорватии является бронзовым призерам ЧМ 2022 года в Катаре и серебряным призерам первенства 2018 года в России.

Напомним, футболист Криштиану Роналду установил рекорд по числу игр за национальные команды.

