Восемь человек погибли, 26 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Восемь человек погибли, 26 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

На Кубани на трассе М-4 «Дон» около 20 машин попали в ДТП

По словам губернатора, авария произошла в воскресенье в 10:20 по московскому времени в районе Дешемеалты. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением в повороте, в результате чего автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Все погибшие - граждане Турции.

По информации губернатора, среди 26 пострадавших есть лица в критическом состоянии. На месте происшествия работают спасательные и медицинские службы.

Как уточняют РИА Новости со ссылкой на власти провинции, россиян среди пострадавших, по предварительным данным, тоже нет.

Ранее около 20 машин попали в несколько ДТП на автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
