В Кузбассе задержали администратора бани, при пожаре в которой погибли 5 подростков

В Прокопьевске задержали администратора сауны, в которой накануне во время пожара погибли пять подростков. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Кузбассу.

Отмечается, что 36-летняя женщина была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В СК уточнили, что с задержанной проводятся следственные действия, вскоре ей будет предъявлено обвинение и ее заключат под стражу. Согласно предварительной информации, сауна, в которой погибли несовершеннолетние, работала с нарушениями требований пожарной безопасности, что и привело к трагедии.