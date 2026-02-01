В Кузбассе задержали администратора бани, при пожаре в которой погибли 5 подростков

В Прокопьевске задержали администратора сауны, в которой накануне во время пожара погибли пять подростков. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Кузбассу.

Отмечается, что 36-летняя женщина была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В СК уточнили, что с задержанной проводятся следственные действия, вскоре ей будет предъявлено обвинение и ее заключат под стражу. Согласно предварительной информации, сауна, в которой погибли несовершеннолетние, работала с нарушениями требований пожарной безопасности, что и привело к трагедии.

Кроме того, правоохранители ищут владельцев заведения. Из помещения уже изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию.

31 января во время пожара в частной сауне в Прокопьевске погибли три девушки 16 лет и двое юношей 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала. Известно, что подростки отмечали там день ее рождения. СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело.

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
