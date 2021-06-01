Попытка не пытка. Колосков оценил шансы болельщиков попасть на матчи ЕВРО-2020 в Дании

Он также выразил уверенность, что запрет властей Дании на посещение матча Евро-2020 не связано с политическими моментами.

«Никакой политики здесь нет. Существуют правила ЕС, которые разрешают общаться внутри стран сообщества только людям, вакцинированным от коронавируса. Конечно, эту ситуацию нам следовало предвидеть. Пока есть время, может быть, стоит попробовать по каналам МИДа начать переговоры с Данией на этот счёт, подключить дипломатов», - отметил почётный президент РФС.

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгагене. Он должен принять три матча группы B, в частности встречу сборных России и Дании 21 июня, а также один поединок 1/8 финала.

Ранее Евросоюз рекомендовал разрешить въезд только тех, кто привился одобренными Брюсселем вакцинами. Российские препараты в их число не входят.

Российский футбольный союз пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь нашим в этой ситуации и дать им возможность поддержать сборную в важнейшем матче с датчанами. В РФС напомнили, что Россия разрешила въезд в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем, у кого был билет.

Чемпионат Европы, перенесённый с 2020 года из-за пандемии пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет три матча группы B, два — с участием сборной России, а также три группы Е и один из четвертьфиналов турнира. Во время игр трибуны будут заполняться только наполовину.

