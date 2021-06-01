Попытка не пытка. Колосков оценил шансы болельщиков попасть на матчи ЕВРО-2020 в Дании
Почётный президент РФС заявил НСН, что не видит политики в запрете россиянам посещать игры чемпионата в Копенгагене.
Россия вряд ли сумеет добиться разрешения для болельщиков посетить матч чемпионата Европы по футболу с участием сборной РФ в Копенгагене на групповом этапе. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Так он прокомментировал обращение Российского футбольного союза (РФС) в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой решить эту проблему, возникшую на фоне ограничений по коронавирусу.
«Честно говоря, шансов здесь мало, потому что в каждой стране действуют свои ограничения в связи с пандемией. Можно только выразить сожаление по этому поводу, посочувствовать болельщикам, которые уже купили билеты на матчи, на самолеты, заказали отели. Конечно, здесь будет много недовольства. Однако попытаться решить это вопрос всё же надо», - заметил Вячеслав Колосков.
Он также выразил уверенность, что запрет властей Дании на посещение матча Евро-2020 не связано с политическими моментами.
«Никакой политики здесь нет. Существуют правила ЕС, которые разрешают общаться внутри стран сообщества только людям, вакцинированным от коронавируса. Конечно, эту ситуацию нам следовало предвидеть. Пока есть время, может быть, стоит попробовать по каналам МИДа начать переговоры с Данией на этот счёт, подключить дипломатов», - отметил почётный президент РФС.
Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгагене. Он должен принять три матча группы B, в частности встречу сборных России и Дании 21 июня, а также один поединок 1/8 финала.
Ранее Евросоюз рекомендовал разрешить въезд только тех, кто привился одобренными Брюсселем вакцинами. Российские препараты в их число не входят.
Российский футбольный союз пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь нашим в этой ситуации и дать им возможность поддержать сборную в важнейшем матче с датчанами. В РФС напомнили, что Россия разрешила въезд в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем, у кого был билет.
Чемпионат Европы, перенесённый с 2020 года из-за пандемии пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет три матча группы B, два — с участием сборной России, а также три группы Е и один из четвертьфиналов турнира. Во время игр трибуны будут заполняться только наполовину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков детской порнографии в мире
- Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
- Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы
- «Ты подумай, как нам попасть в Крым»: Лукашенко обратился к Путину насчёт полётов на полуостров
- Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем
- Вячеслав Фетисов выиграл праймериз «Единой России» от Московской области
- В России построят два корабля «Союз МС» для космических туристов
- СМИ: Обвиняемый в призывах к протестам пытался покончить с собой в минском суде
- В «Лужниках» 11 июня откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020
- На Украине в школьном учебнике нашли ссылку на порносайт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru