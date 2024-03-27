Роднина поддержала лишение Валиевой президентской стипендии

По словам Родниной, президентская стипендия не выплачивается пожизненно. Право на ее получение имеют олимпийские чемпионы, находящиеся в составе российской сборной. Поскольку Валиева лишена золотой медали, то и на стипендию президента она рассчитывать не может, отметила Роднина.

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Валиевой пожертвовали, чтобы защитить интересы других лиц.

