Роднина поддержала лишение Валиевой президентской стипендии
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала правильным лишение дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой стипендии российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает порт Sport24.
По словам Родниной, президентская стипендия не выплачивается пожизненно. Право на ее получение имеют олимпийские чемпионы, находящиеся в составе российской сборной. Поскольку Валиева лишена золотой медали, то и на стипендию президента она рассчитывать не может, отметила Роднина.
Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Валиевой пожертвовали, чтобы защитить интересы других лиц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о трудностях с обменом старых долларов за рубежом
- МЧС: в теракте в «Крокусе» погибли 143 человека
- Блинкен проведет встречу с главой МИД Украины
- Благотворительный концерт «Пикника» в Петербурге начался с минуты молчания
- На Западе заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников
- Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка арестовали до 25 мая
- На Украине назвали Telegram угрозой для нацбезопасности
- СМИ: в Турции обеспокоились приостановкой торговли с Россией
- В ПАСЕ одобрили членство Косово в Совете Европы
- Роднина поддержала лишение Валиевой президентской стипендии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru