Роднина поддержала лишение Валиевой президентской стипендии

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала правильным лишение дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой стипендии российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает порт Sport24.

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По словам Родниной, президентская стипендия не выплачивается пожизненно. Право на ее получение имеют олимпийские чемпионы, находящиеся в составе российской сборной. Поскольку Валиева лишена золотой медали, то и на стипендию президента она рассчитывать не может, отметила Роднина.

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Валиевой пожертвовали, чтобы защитить интересы других лиц.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпортСтипендииФигурное КатаниеИрина Роднина

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