Спорт и политика: Допинговые скандалы помогают «убрать» русских спортсменов с Олимпиады

По его словам, организаторы приглашают на игры атлетов из всех стран, в том числе из России.

Проект реализуется при поддержке основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Участники будут соревноваться в легкой и тяжелой атлетике, плавании, гимнастике и боевых искусствах. Дата и место проведения мероприятия пока не определены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Российский спорт сотрясают допинговые скандалы. В конце января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг-пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.