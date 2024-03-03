Спорт и политика: Допинговые скандалы помогают «убрать» русских спортсменов с Олимпиады
После допинговых скандалов с российскими спортсменами, а также включения в ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на ОИ в Париже выступят шесть наших атлетов в нейтральном статусе.
Российские спортсмены смогут принять участие в Enhanced Games («Олимпиада на стероидах») без ограничений, пишет ТАСС со ссылкой на президента проекта Арона Д’Соузу.
По его словам, организаторы приглашают на игры атлетов из всех стран, в том числе из России.
Проект реализуется при поддержке основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Участники будут соревноваться в легкой и тяжелой атлетике, плавании, гимнастике и боевых искусствах. Дата и место проведения мероприятия пока не определены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Российский спорт сотрясают допинговые скандалы. В конце января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг-пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.
Пресс-служба спортивного арбитражного суда обнародовала мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
В релизе отмечается, что Валиеву решили дисквалифицировать как взрослую, так как фигуристка не смогла доказать, что она нарушила правила не намеренно.
Сама Валиева заявила в суде, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства.
Дисквалификация фигуристки Камилы Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали, заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с НСН.
«Это не наказание Камилы, это наказание России, потому что медаль была выиграна в составе сборной России, командная медаль. Камила на той Олимпиаде очень сильно ассоциировалась с Россией, и всегда будет. Поэтому ей хотели дать большой срок, чтобы она не вернулась в фигурное катание, а этой ассоциации с красотой, грацией страны не было. Они специально позволили ей выступить, а потом объявили о том, что у нее есть допинг. Это сделано специально, она уже была в составе команды. Они дождались, когда ее поставили в состав команды, ведь иначе поставили бы другую спортсменку. Мы все равно эту золотую медаль выиграли», - объяснила Журова.
Начатые против российских спортсменов 409 допинг-дел закрыты без санкций, сообщил немецкий телеканал ARD.
СМИ ссылается на конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отмечается, что речь идет о российских спортсменах из базы данных Московской антидопинговой комиссии.
По информации телеканала, из 834 дел, открытых на основании данных от Григория Родченкова, 409 были закрыты. Расследование по 145 продолжается. Санкции приняты по 280 делам.
После дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой следственный департамент антидопингового агентства России проверил штаб тренера Этери Тутберидзе, но не обнаружил нарушений, пишет газета «Аргументы и факты».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. К участию в турнире допущены шесть российских и пять белорусских атлетов в нейтральном статусе, россиянам разрешили соревноваться в борьбе, велоспорте, академической гребле и плавании.
МОК также отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева охарактеризовала фразой «неравноправие существует» условия допуска российских атлетов на Игры-2024, которые выдвинул Международный олимпийский комитет. Об этом сообщил «Чемпионат».
По словам Татаревой, ей обидно и грустно, так как спортсменки-одиночницы получили шанс выступить на Олимпиаде, а команда в групповых упражнениях такого шанса лишена.
При этом директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что независимые аналитики ещё раз проверят спортсменов из России и Белоруссии, претендующих на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о решениях МОК на большой пресс-конференции, заявил, что все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта – это полное извращение идей Пьера де Кубертена (основателя современных Олимпийских игр – прим. НСН). Если они и дальше так будут действовать, то похоронят олимпийское движение, приводит слова российского лидера Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отряды иракских шиитов атаковали израильский порт Хайфа
- Спорт и политика: Допинговые скандалы помогают «убрать» русских спортсменов с Олимпиады
- Охлобыстин возмутился поездками участников «голой» вечеринки в Донбасс
- «Пчеловод» со Стейтемом стал самым популярным фильмом у российских пиратов
- Собчак призналась, что новая песня Пугачевой довела ее до слез
- Россиян допустят на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений
- VPN и «Викепидея»: Роскомнадзор ужесточает требования к «обходным» сервисам
- В Техасе более 150 политиков подписали документ о референдуме о независимости
- СМИ: турецкие бизнесмены пригрозили США исками ради торговли с РФ
- В Госдуме допустили блокировку «Википедии» по закону о VPN
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru