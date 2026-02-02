Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в «свой» день впервые за 10 лет
Сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся в День сурка. Об этом сообщил в соцсетях «Приют Белоснежки».
День сурка отмечают 2 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Считается, что животное в этот день «предсказывает», когда наступит весна. Если сурок вылезает из норы, пугается своей тени и прячется, зима продлится 1,5 месяца. Если погода облачная и животное не видит тени, весна будет ранней.
«Впервые за 10 лет своего вангования в Приюте Белоснежки сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну. Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», - отметили в приюте.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что на неделе в регионе будут стоять морозы от -8…-13 до -15…-17 градусов, потепления не ожидается раньше середины февраля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Придорожное в Запорожской области
- В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении самолета
- Нужен микроизъян: Билли Новик сравнил обладательницу «Грэмми» Самару Джой с ИИ
- Жизнь в трубу: Россиянам назвали минусы загородной жизни
- СВР предупредила, что Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
- «Мелкая заноза»: Чем слив файлов Эпштейна грозит Трампу, Маску и Гейтсу
- Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в «свой» день впервые за 10 лет
- СМИ: В Орске три человека погибли при крушении учебного самолета
- Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС
- Медведев рассказал, что стрелял из пушки в сторону Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru