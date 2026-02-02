Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в «свой» день впервые за 10 лет

Сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся в День сурка. Об этом сообщил в соцсетях «Приют Белоснежки».

День сурка отмечают 2 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Считается, что животное в этот день «предсказывает», когда наступит весна. Если сурок вылезает из норы, пугается своей тени и прячется, зима продлится 1,5 месяца. Если погода облачная и животное не видит тени, весна будет ранней.

«Впервые за 10 лет своего вангования в Приюте Белоснежки сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну. Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», - отметили в приюте.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что на неделе в регионе будут стоять морозы от -8…-13 до -15…-17 градусов, потепления не ожидается раньше середины февраля.

