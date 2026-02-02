СМИ: В Орске три человека погибли при крушении учебного самолета
2 февраля 202611:41
Учебный самолет Diamond потерпел крушение в Орске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Издание отмечает, что воздушное судно принадлежит Ленинградской академии имени Новикова. Самолет пропал с радаров около 10:40 и упал в поселке Джанаталап.
«По уточненным данным, на борту находилось три человека: предварительно, один пилот и двое курсантов», - пишет SHOT.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, при авиакатастрофе в Орске погибли три человека.
Ранее в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22 Минобороны, экипаж погиб.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении самолета
- Нужен микроизъян: Билли Новик сравнил обладательницу «Грэмми» Самару Джой с ИИ
- Жизнь в трубу: Россиянам назвали минусы загородной жизни
- СВР предупредила, что Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
- «Мелкая заноза»: Чем слив файлов Эпштейна грозит Трампу, Маску и Гейтсу
- Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в «свой» день впервые за 10 лет
- СМИ: В Орске три человека погибли при крушении учебного самолета
- Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС
- Медведев рассказал, что стрелял из пушки в сторону Финляндии
- Майнинг на триллионы и вывод денег: Чем обернется банкротство BitRiver
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru