СМИ: В Орске три человека погибли при крушении учебного самолета

Учебный самолет Diamond потерпел крушение в Орске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Издание отмечает, что воздушное судно принадлежит Ленинградской академии имени Новикова. Самолет пропал с радаров около 10:40 и упал в поселке Джанаталап.

«По уточненным данным, на борту находилось три человека: предварительно, один пилот и двое курсантов», - пишет SHOT.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, при авиакатастрофе в Орске погибли три человека.

Ранее в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22 Минобороны, экипаж погиб.

