В WADA заявили, что Валиеву принесли в жертву ради защиты других
Дисквалифицированной российской фигуристкой Камилой Валиевой пожертвовали, чтобы защитить интересы других лиц. Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, сообщило агентство ТАСС.
По мнению Ниггли, следует тщательнее контролировать врачей и тренеров спортсменов, которые не достигли совершеннолетия, и пожизненно дисквалифицировать их за склонение атлетов к применению допинга.
Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что за допинг несовершеннолетних фигуристок должны отвечать не только тренер, но врачи и родители.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru