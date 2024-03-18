В WADA заявили, что Валиеву принесли в жертву ради защиты других

Дисквалифицированной российской фигуристкой Камилой Валиевой пожертвовали, чтобы защитить интересы других лиц. Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, сообщило агентство ТАСС.

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По мнению Ниггли, следует тщательнее контролировать врачей и тренеров спортсменов, которые не достигли совершеннолетия, и пожизненно дисквалифицировать их за склонение атлетов к применению допинга.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что за допинг несовершеннолетних фигуристок должны отвечать не только тренер, но врачи и родители.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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