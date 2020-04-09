Рискованно и небезопасно. Ветеран ЦСКА оценил планы УЕФА на проведение Евро-2020

УЕФА не планируют сокращать число городов, которые примут у себя матчи Евро-2020, несмотря на финансовые проблемы и высокую смертность в Риме и Бильбао. О намерении сохранить прежнее расписание и провести Евро-2020 с 11 июня по 11 июля 2021 года, оставив неизменными при этом ранее запланированные города, заявил представитель УЕФА, пишет Sports.ru.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН прокомментировал планы УЕФА о проведении Евро-2020, а также ответил на вопрос о возможности для России подать заявку на проведение части матчей в своих городах.