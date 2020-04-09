Рискованно и небезопасно. Ветеран ЦСКА оценил планы УЕФА на проведение Евро-2020
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв уверен, что пока ситуация с пандемией и карантином не станет более ясной, обсуждать даты и места матчей Евро-2020 не стоит.
УЕФА не планируют сокращать число городов, которые примут у себя матчи Евро-2020, несмотря на финансовые проблемы и высокую смертность в Риме и Бильбао. О намерении сохранить прежнее расписание и провести Евро-2020 с 11 июня по 11 июля 2021 года, оставив неизменными при этом ранее запланированные города, заявил представитель УЕФА, пишет Sports.ru.
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН прокомментировал планы УЕФА о проведении Евро-2020, а также ответил на вопрос о возможности для России подать заявку на проведение части матчей в своих городах.
«В связи с пандемией и карантином не стоит пока торопиться и даже обсуждать даты и места проведения матчей, потому что неизвестно пока какая ситуация будет в Европе к тому времени. И России тоже пока не нужно куда-то соваться, и выступать с инициативой о проведении каких-то игр у себя. Это рискованно и небезопасно, здесь необходима выдержка», - заявил Пономарёв.
Ранее депутат Государственной думы, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в беседе с НСН оценил решение ФИФА не отменять текущий футбольный сезон. Вместо этого Международная федерация футбола предоставит каждой стране самостоятельно определять сроки завершения сезона, которые могут быть не синхронными.
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