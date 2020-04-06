Газзаев не в восторге от решения ФИФА позволить сборным продлить сезон

ФИФА не станет отменять текущий футбольный сезон, сообщает The Athletic. Международная федерация футбола предоставит каждой стране самостоятельно определять сроки завершения сезона, которые могут быть не синхронными. Официальное заявление по этому поводу ожидается в течение двух суток.

Депутат Государственной думы, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в беседе с НСН оценил решение, принятое ФИФА.

«Это неоднозначное решение, потому что непонятно когда и в какой стране может закончиться коронавирус. Если бы мы знали точно, что в конце апреля закончится эпидемия и можно начинать чемпионат, то все бы начали свои национальные первенства. Но в каждой стране эпидемия протекает по-разному. Поэтому сейчас мы и видим, что все спортивные мероприятия закрываются», - сообщил Газзаев.

Ранее УЕФА уже перенесла чемпионат Европы с лета 2020 года на лето 2021. Первой игрой в рамках Евро-2020 должна была стать встреча сборных Италии и Турции в Риме 12 июня.

