Кавазашвили назвал обвинения в «покупке» Россией ЧМ-2018 американским фейком

Минюст США обвинил Россию и чиновников ФИФА во взятке за проведение ЧМ-2018 в России. Американцы утверждают, что бывший вице-президент ФИФА получил 5 млн долларов за голос в пользу российской заявки на ЧМ-2018. Также, согласно утверждениям минюста, последовала взятка и за проведение ЧМ-2022 в Катаре.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН возмутился заявлениями США.

«Говорить можно всё, что угодно. Но будьте добры, предъявите доказательства и показания людей, совершивших этот факт или принимавших в нём участие. Мы уже привыкли к тому, что Россия во всём виновата, разве что в коронавирусе нас не обвинили. США уже не в первый раз вбрасывают фейки!» - сказал Кавазашвили.

Ранее стало известно, что ФИФА не станет отменять текущий футбольный сезон, не смотря на пандемию коронавируса. Депутат Государственной думы, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в беседе с НСН оценил их решение, назвав его неоднозначным.

