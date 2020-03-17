КХЛ объявила о недельном перерыве в сезоне

Таким образом, розыгрыш Кубка Гагарина приостановлен на 7 дней. Этот перерыв в лиге объяснили необходимостью согласования с госорганами нового формата проведения второго этапа турнира с участием шести клубов РФ.

О датах и сроках проведения чемпионата в новом формате будет объявлено в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.

Напомним, необходимость переформатирования чемпионата возникла после отказа от участия в нем двух клубов - финского "Йокерит" и казахстанского "Барыс". Причиной отказа стало распространение коронавирусной инфекции.







