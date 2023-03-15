РФС объявил дату старта основного этапа Чемпионата по интерактивному футболу
Основной этап чемпионата Российского футбольного союза по интерактивному футболу нынешнего года стартует в ближайшую субботу, 18 марта. Об этом объявили РФС и Федерация компьютерного спорта России. В турнире примут участие 16 киберфутболистов, которые сумели преодолеть отборочный этап.
Виртуальные соревнования будут проходить на платформе PlayStation 5 в режиме FUT (FIFA Ultimate Team) - самом популярном в игре, в котором игроки могут создать команду с нуля. В Ultimate Team представлены тысячи игроков. Состязания за выход в финал и призовой фонд в один миллион рублей будут идти до 23 апреля.
Как сообщили организаторы, главные звёзды турнира — профессиональные игроки в FIFA, которые добились успехов не только в России, но и на международной арене. Среди них Даниил Abeldos Абельдяев, действующий чемпион России по интерактивному футболу, обладатель Кубка России по интерактивному футболу 2021 года, участник и призер множества международных турниров.
Трансляции основного этапа, новости и сведения о ходе соревнований будут доступны в официальных группах РФС и ФКС России в социальных сетях. Как отмечает НСН, ранее стало известно, что киберспортивный клуб Team Spirit переедет из Москвы в Белград.
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