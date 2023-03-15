РФС объявил дату старта основного этапа Чемпионата по интерактивному футболу

Основной этап чемпионата Российского футбольного союза по интерактивному футболу нынешнего года стартует в ближайшую субботу, 18 марта. Об этом объявили РФС и Федерация компьютерного спорта России. В турнире примут участие 16 киберфутболистов, которые сумели преодолеть отборочный этап.

Виртуальные соревнования будут проходить на платформе PlayStation 5 в режиме FUT (FIFA Ultimate Team) - самом популярном в игре, в котором игроки могут создать команду с нуля. В Ultimate Team представлены тысячи игроков. Состязания за выход в финал и призовой фонд в один миллион рублей будут идти до 23 апреля.