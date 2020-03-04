РФС не спешит проводить матчей без зрителей

Российский футбольный союз пока не планирует проводить матчи премьер-лиги или Кубка России без зрителей, заявил президент РФС Александр Дюков.

«Что касается лиги и Кубка России, соревнования планируется проводить со зрителями. Конечно, лиги рассматривают разные варианты, в том числе, должен быть готов "план Б". Что касается решения проводить матчи со зрителями или без зрителей, это прерогатива властей, которые отвечают за вопросы здоровья», - сказал Дюков в среду журналистам.