РФС экстренно собирает исполком для оценки работы Черчесова

Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время проведет внеочередной исполком, на котором оценит результаты выступления сборной России на Евро-2020.

На исполком вызовут главного тренера сборной России Станислава Черчесова, после отчета которого РФС вынесет оценку работе тренерского штаба команды, пишет «Чемпионат».

Сборная России на Чемпионате Европы по футболу 2020 провела три матча, два из которых проиграла с крупным счетом Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Кроме того, Россия победила Финляндию (1:0), но заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

После завершающего матча турнира с Данией Черчесов не стал подавать в отставку. Он сказал, что «видит свет в конце тоннеля» и выразил готовность продолжать готовить сборную к Чемпионату Мира-2022 в Катаре.

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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов на пресс-конференции в НСН высказал мнение, что есть много хороших тренеров, которые могут возглавить сборную страны, однако, прежде чем принимать решение по Черчесову, нужно проанализировать его работу.

Со своей стороны, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что проблему надо искать не в Черчесове, а в игроках.

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Сборная России По ФутболуСтанислав Черчесов
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