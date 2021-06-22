«Они стоят мертвые!» Колосков призвал к смене поколений в сборной России
Причины провала не в тренере, а в техническом мастерстве и тактической грамотности футболистов, считает почетный президент РФС.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поделился впечатлением от игры сборной России по футболу в матче с Данией на Чемпионате Европы. Напомним, в заключительном матче группового этапа россияне уступили 1:4 и вылетели из группы, заняв в ней последнее место.
«Как мне команда? Как и всем в нашей стране! Неудовлетворительное выступление. Вчера было жалкое зрелище. Было обидно за ребят. Жалко, как их возили по футбольному полю. Я не ожидал, честно говоря, такого исхода. У меня были какие-то основания надеяться как минимум на ничью, потому что в предыдущих матчах Дания ничего не показала. В игре с финнами понятная причина была (имеется в виду инцидент с участием Кристиана Эриксена – прим. НСН). В игре с Бельгией они уже смотрелись лучше, агрессивней, но тоже выдающегося мастерства я не увидел. А вчера совсем другая команда вышла. Первые двадцать минут наша команда повеселилась вроде немножко. Даже голевой момент создали. А потом датчане взяли игру под контроль и довели дело до разгромного счета. Вот и все размышления. Вот и весь анализ», - резюмировал специалист.
Собеседник «Радиоточки НСН» предложил оставить вопрос выбора стартового состава сборной главному тренеру Станиславу Черчесову. При этом Колосков заметил, что нынешней команде нужно омоложение.
«Чтобы сказать, какие игроки могли бы выйти на поле, нужно быть в команде. Мы же не знаем, в каком состоянии находятся футболисты. Нужно проводить смену поколения. Роман Евгеньев, Даниил Фомин из «Динамо», Денис Макаров из «Рубина» были в сборной. Максим Мухин из «Локомотива» вчера выходил на поле. Но для меня совершенно очевидно, что этого состава команды больше нет», - заявил эксперт.
Колосков предложил спросить у самого Черчесова, почему у него не получилось добиться результата. Почетный президент РФС подчеркнул, что причины провала сборной надо искать не в главном тренере, а в выучке игроков.
«Я не знаю, какую он давал установку на игру, что он говорил футболистам, которые выходили на замену. Это чисто тренерское дело. А не получилось то, что не получалось последние три года. Мы плохо играем в футбол. У нас огромные изъяны в техническом мастерстве, колоссальные проблемы в тактическом образовании. Все четыре гола – все вопросы тактики. Она полностью отсутствует у нас. Тренер мог все объяснить и объясняет наверняка. Если только за руку не водит, как это делают другие. Это дело менталитета футболистов и их школы футбольной. Их не учат ни индивидуальной тактике, ни групповой. Они теряются, они друг с другом сталкиваются. Или они стоят мертвые. Четыре защитника внутри штрафной и ни один не пошел на перехват. Дело не в тренере. Я убежден, что Черчесов лучший тренер. Что делать? Они не умеют этого», - отметил почетный президент РФС.
Команда Станислава Черчесова провела три игры на Чемпионате Европы. Сборная России уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграла Финляндию (1:0).
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