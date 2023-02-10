«Результаты в июне»: В Счетной палате подтвердили проверку РФС
Аудиторские мероприятия проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе, сказали НСН в пресс-службе Счетной палате РФ.
В пресс-службе Счетной палаты подтвердили НСН аудиторские мероприятия в Российском футбольном союзе, а результаты проверки станут известны не раньше июня 2023 года.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Счётная палата официально начала проверку РФС по указанию ФСБ России. Отмечается, что аудиторы уже выявили многочисленные нарушения. В Счетной палате заявили, что результаты проверки РФС будут озвучены летом.
«Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе. До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на Коллегии Счетной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены», - сказали в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что аудиторская проверка проводится в соответствии с планом.
«В соответствии с планом работы Счетная палата проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 годах», - резюмировали в Счетной палате.
Отметим, что проверка РФС началась на фоне контактов с УЕФА по поводу возможного возвращения России в европейский футбол. Одновременно высокопоставленные чиновники РФС согласовывали варианты с Азиатской конфедерацией футбола.
В конце ноября прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин подал в отставку. На прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился. При этом, по ее словам, окончательная тройка еще не определилась, продолжаются консультации, отмечает НСН.
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