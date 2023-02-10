«Результаты в июне»: В Счетной палате подтвердили проверку РФС

В ведомстве также отметили, что аудиторская проверка проводится в соответствии с планом.

«В соответствии с планом работы Счетная палата проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 годах», - резюмировали в Счетной палате.

Отметим, что проверка РФС началась на фоне контактов с УЕФА по поводу возможного возвращения России в европейский футбол. Одновременно высокопоставленные чиновники РФС согласовывали варианты с Азиатской конфедерацией футбола.

В конце ноября прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин подал в отставку. На прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился. При этом, по ее словам, окончательная тройка еще не определилась, продолжаются консультации, отмечает НСН.

