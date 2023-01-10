В РФС ждут развития ситуации с возвращением России в УЕФА
В Российском футбольном союзе ждут развития ситуации с возвращением РФ в УЕФА.
«Дополнительные комментарии помимо того, что сказано сегодня генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым, могут быть только по мере развития ситуации», - ответили на вопрос НСН о том, есть ли какие-то предварительные договоренности с УЕФА в пресс-службе РФС.
Ранее Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций уже на этой неделе должен сформировать рабочую группу по вопросу допуска российского футбола к международным турнирам.
Отечественные сборные и клубы были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля в связи с началом Россией военной спецоперации на Украине.
В конце 2022 года сообщалось, что в случае невозможности возврата российских команд в соревнования под эгидой УЕФА, будет рассматриваться рабочий вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
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