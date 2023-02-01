Матвиенко: Список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился, передает РИА Новости.

При этом, по ее словам, окончательная тройка еще не определилась, продолжаются консультации. «Нам нужно еще время», - сказала она.

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Ранее Совет Федерации получил представление Президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

До этого РБК сообщал, что новым председателем Счетной палаты может стать замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В связи с этим экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН отмечал, что сегодня в Счетной палате нечем управлять, там проблема заключается в решении, давать ли дальнейший ход выявленным нарушениям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СовфедСчетная ПалатаВалентина Матвиенко
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