Матвиенко: Список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился

Ранее Совет Федерации получил представление Президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

До этого РБК сообщал, что новым председателем Счетной палаты может стать замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В связи с этим экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН отмечал, что сегодня в Счетной палате нечем управлять, там проблема заключается в решении, давать ли дальнейший ход выявленным нарушениям.

