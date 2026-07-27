Ставка не зашла: Почему Пирло не станет тренером сборной Италии
Марк Бернардини заявил НСН, что «отмена» Андреа Пирло в Италии связана с политикой, а Вячеслав Колосков назвал подобные ограничения абсурдными и подчеркнул, что они выходят за рамки правовых норм.
Политолог Марк Бернардини заявил в эфире НСН, что «отмена» появившегося в российской рекламе Андреа Пирло носит не профессиональный, а сугубо политический характер.
Андреа Пирло, считавшийся кандидатом на пост главного тренера национальной сборной по футболу, стал жертвой «отмены» руководства собственной страны. Это случилось после того, как в Италии узнали о контракте Пирло с российской букмекерской компанией. Бернардини не считает сложившуюся ситуацию необратимой — напротив, он полагает, что нарастание откровенно спорных решений со временем приведёт к смене политического курса.
«С одной стороны, это было вполне ожидаемо в эпоху русофобской риторики, распространяемой на Западе и в Италии в частности — причём не со стороны народа, а со стороны политической верхушки. С другой стороны, рано или поздно всему этому должен прийти конец. Чем больше будет приниматься подобных скандальных решений, тем быстрее что‑то изменится, ведь в итоге сменится сама верхушка власти. У Пирло нет никаких возможностей получить работу в Италии. Как, в принципе, и у любого россиянина — если он, конечно, не Эйнштейн», — сказал собеседник НСН.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, в свою очередь, резко высказался о политически мотивированных решениях в отношении российского спорта. В эфире НСН Колосков назвал подобные ограничения абсурдными и подчеркнут, что они выходят за рамки правовых норм.
«Западная элита поступает вопреки закону и логике. Они считают, что всё, что связано с Россией, автоматически становится нон грата. Очередная глупость — что тут поделаешь? Как можно на государственном уровне дойти до такой несуразицы? Для меня это уму непостижимо. Ситуация возникла из‑за связи Пирло с российской компанией. Само слово "Россия" теперь автоматически подразумевает запрет. При этом у нас работает много итальянских компаний — как и в других государствах. Это частная история. А здесь речь идёт о сборной страны — это совсем другое», — сказал Колосков.
Ранее Колосков подчеркнул НСН, что после решения МОК появились все юридические основания для возвращения России в мировую футбольную семью.
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