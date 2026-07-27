Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, в свою очередь, резко высказался о политически мотивированных решениях в отношении российского спорта. В эфире НСН Колосков назвал подобные ограничения абсурдными и подчеркнут, что они выходят за рамки правовых норм.

«Западная элита поступает вопреки закону и логике. Они считают, что всё, что связано с Россией, автоматически становится нон грата. Очередная глупость — что тут поделаешь? Как можно на государственном уровне дойти до такой несуразицы? Для меня это уму непостижимо. Ситуация возникла из‑за связи Пирло с российской компанией. Само слово "Россия" теперь автоматически подразумевает запрет. При этом у нас работает много итальянских компаний — как и в других государствах. Это частная история. А здесь речь идёт о сборной страны — это совсем другое», — сказал Колосков.

Ранее Колосков подчеркнул НСН, что после решения МОК появились все юридические основания для возвращения России в мировую футбольную семью.

