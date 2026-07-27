Черногория введет визы для россиян и белорусов
Гражданам России и Белоруссии для въезда в Черногорию с 1 ноября 2026 года потребуется виза. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Согласно дополнениям, принятым правительством Черногории, визы также понадобятся гражданам Китая, Саудовской Аравии и Турции. Решение принято для полного согласования с визовой политикой Евросоюза.
Отмечается, что в России заявление на получение черногорской визы можно будет подать как в посольстве республики в Москве, так и в визовых центрах компании VFS Global.
Ранее граждане Бельгии начали обращаться в посольство РФ за получением «виз традиционных ценностей», пишут «Известия».
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