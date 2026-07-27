Захарова: США заверяли Россию в том, что Украина примет анкориджские соглашения
Вашингтон заверял Москву в том, что Киев точно примет анкориджские предложения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, американская сторона заверила Россию в том, что Украина «сделает всё, что ей будет сказано Вашингтоном».
Она также отметила, что прежде чем обсуждать какие-либо новые идеи, следует внести ясность в ситуацию с анкориджскими договоренностями.
«Наверное, всё-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей», - заключила дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от представленных в Анкоридже в 2025 году предложений США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ
- В России введут ГОСТ на детское игрушечное оружие
- Захарова: США заверяли Россию в том, что Украина примет анкориджские соглашения
- Ставка не зашла: Почему Пирло не станет тренером сборной Италии
- Черногория введет визы для россиян и белорусов
- «Удалёнщиков» пригласили в офисы: Почему компании стали расширять помещения
- Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в «Сириусе»
- Врач рассказала, как выбрать арбуз без инфекций и бактерий
- Песков: Нужно готовиться к провокациям Киева в ходе избирательной кампании
- Сотрудник посольства России будет выслан из Румынии