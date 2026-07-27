Захарова: США заверяли Россию в том, что Украина примет анкориджские соглашения

По её словам, американская сторона заверила Россию в том, что Украина «сделает всё, что ей будет сказано Вашингтоном».

Она также отметила, что прежде чем обсуждать какие-либо новые идеи, следует внести ясность в ситуацию с анкориджскими договоренностями.

«Наверное, всё-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей», - заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от представленных в Анкоридже в 2025 году предложений США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».