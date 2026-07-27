«По опыту могу сказать, что арбузный сезон стартует в конце августа. Чем ближе к концу августа мы будем покупать арбузы, тем больше вероятность, что это будут вызревшие арбузы. На что обращать внимание? К сожалению, внешне хороший арбуз сложно вычислить. Если для ускорения роста арбуза применяются азотистые удобрения, то запах от большого количества таких арбузов будет чувствоваться – от запаха мочи до запаха ацетона. Такие арбузы точно не покупаем. Важно, чтобы арбуз был целый, без трещин, без вмятин, даже через маленькие трещины инфекция может попасть и размножаться там. Если на арбузе есть светлый бочок, это как раз не так страшно, он просто на нем лежал. Арбузы снаружи обязательно промывать с моющим средством, горячей водой. Разрезанные арбузы в магазинах не покупаем, храним его только в холодильнике в разрезанном виде», - рассказала она.

Белоусова также рассказала, кому нельзя увлекаться арбузом.

«Это вода и смесь сахаров, растворенных практически в воде, клетчатки очень мало в арбузе. Важное ограничение – это сахарный диабет, арбуз – это все-таки сладкий фрукт. Этот вопрос решается с эндокринологом. Также есть специфические заболевания почек, которые не любят избыточной водной нагрузки. В этом случае можно есть не больше кусочка в день. Больше ограничений практически нет. Людям с лишним весом арбуз можно, даже делать такие разгрузочные дни. Сердечникам тоже полезные арбузные дни», - добавила собеседница НСН.

Ранее врач рассказал о негативных последствиях употребления окрошки и арбуза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

