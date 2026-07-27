Врач рассказала, как выбрать арбуз без инфекций и бактерий
Анна Белоусова заявила НСН, что надежнее покупать арбузы ближе к концу августа.
Выбрать арбуз без вредных добавок и инфекций можно по запаху и внешнему виду, на нем не должно быть трещин и вмятин, заявила НСН диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
Нарезанный арбуз представляет серьезную угрозу для здоровья из-за того, что бактерии легко попадают сразу в мякоть, сообщил РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Он уточнил, что через такой арбуз можно заразиться бактериями, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Белоусова раскрыла и другие важные детали при выборе арбуза.
«По опыту могу сказать, что арбузный сезон стартует в конце августа. Чем ближе к концу августа мы будем покупать арбузы, тем больше вероятность, что это будут вызревшие арбузы. На что обращать внимание? К сожалению, внешне хороший арбуз сложно вычислить. Если для ускорения роста арбуза применяются азотистые удобрения, то запах от большого количества таких арбузов будет чувствоваться – от запаха мочи до запаха ацетона. Такие арбузы точно не покупаем. Важно, чтобы арбуз был целый, без трещин, без вмятин, даже через маленькие трещины инфекция может попасть и размножаться там. Если на арбузе есть светлый бочок, это как раз не так страшно, он просто на нем лежал. Арбузы снаружи обязательно промывать с моющим средством, горячей водой. Разрезанные арбузы в магазинах не покупаем, храним его только в холодильнике в разрезанном виде», - рассказала она.
Белоусова также рассказала, кому нельзя увлекаться арбузом.
«Это вода и смесь сахаров, растворенных практически в воде, клетчатки очень мало в арбузе. Важное ограничение – это сахарный диабет, арбуз – это все-таки сладкий фрукт. Этот вопрос решается с эндокринологом. Также есть специфические заболевания почек, которые не любят избыточной водной нагрузки. В этом случае можно есть не больше кусочка в день. Больше ограничений практически нет. Людям с лишним весом арбуз можно, даже делать такие разгрузочные дни. Сердечникам тоже полезные арбузные дни», - добавила собеседница НСН.
Ранее врач рассказал о негативных последствиях употребления окрошки и арбуза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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