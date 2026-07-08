СМИ: УЕФА может заблокировать возвращение российских сборных в футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отказаться возвращать команды из России в международные турниры, несмотря на пересмотр рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в нескольких национальных ассоциациях, состоящих в УЕФА.

По данным издания, на данный момент отсутствуют реальные перспективы для возвращения российских команд в европейский футбол и на чемпионаты мира. Среди крупных западноевропейских федераций, выступающих категорически против допуска россиян, называются Англия, Германия и Франция, сообщает РБК.