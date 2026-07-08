СМИ: УЕФА может заблокировать возвращение российских сборных в футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отказаться возвращать команды из России в международные турниры, несмотря на пересмотр рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в нескольких национальных ассоциациях, состоящих в УЕФА.

По данным издания, на данный момент отсутствуют реальные перспективы для возвращения российских команд в европейский футбол и на чемпионаты мира. Среди крупных западноевропейских федераций, выступающих категорически против допуска россиян, называются Англия, Германия и Франция, сообщает РБК.

ФИФА изучит возможность снятия бана с российских команд после решения МОК

Отмечается, что президент УЕФА Александр Чеферин ранее высказывался против отстранения российских спортсменов, однако сейчас не захочет отталкивать членов организации перед переизбранием на пост в следующем году.

Также европейские сборные могут объявить бойкот российским командам, если Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит им отбираться на чемпионаты мира через другую конфедерацию по аналогии с Израилем.

Между тем почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с НСН подчеркнул, что после решения МОК появились все юридические основания для возвращения России в мировую футбольную семью.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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