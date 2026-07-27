Песков: Нужно готовиться к провокациям Киева в ходе избирательной кампании

Он также указал, что к провокациям следует готовиться, отметив, что безопасность осенних выборов будет обеспечена.

«Наши службы работают, принимают все необходимые меры», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что противники России готовятся к провокациям на выборах в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

