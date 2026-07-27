Песков: Нужно готовиться к провокациям Киева в ходе избирательной кампании
Провокаций Киева в ходе российской избирательной кампании осенью «можно и нужно ожидать». Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также указал, что к провокациям следует готовиться, отметив, что безопасность осенних выборов будет обеспечена.
«Наши службы работают, принимают все необходимые меры», - добавил представитель Кремля.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что противники России готовятся к провокациям на выборах в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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