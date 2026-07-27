«Удалёнщиков» пригласили в офисы: Почему компании стали расширять помещения

Зулия Лоикова раскрыла НСН, что иногда сотрудники, работающие на удалёнке, сами просятся обратно в офис, так как не могут организовать себе эффективное рабочее пространство.

Московские компании расширяют площади по разным причинам: кто-то ищет, куда посадить «вырванных» с удалёнки сотрудников, кто-то хочет добавить зоны отдыха, а кому-то нужно разместить новые дата-центры. Об этом НСН рассказала НСН HR‑эксперт Зулия Лоикова.

Планы по расширению офисного пространства в 2026 году сохраняются у каждого третьего руководителя российской компании, чей основной офис расположен в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо») и Ассоциации рынка коммерческой недвижимости. Лоикова раскрыла, с чем связан такой тренд.

«В первую очередь эта тенденция связана с удалёнными сотрудниками, которые работали гибридно. В период кризиса многие компании пытаются очень жёстко мониторить рабочую ситуацию с сотрудниками, насколько эффективно они справляются с задачами. Потому что, как правило, сейчас удалёнщики имеют подработки. Когда сотрудников переводят в офис, в компании могут оценить ситуацию: часть работы вообще передать ассистенту, а с кем‑то из сотрудников решат попрощаться. Так что часть сотрудников возвращается, а пространства не хватает», — отметила она.

Также Лоикова раскрыла, что некоторые компании расширяются, так как внедряют более комфортные условия для сотрудников.

«У многих сотрудников на удалёнке бывают сложности с организацией рабочего места. Бывает так, что они сами хотят приходить в офис. Есть такая часть HR стратегии — организация хорошего офиса, способствующего эффективной работе, в том числе организация зон отдыха, спецпространств. Молодые специалисты, например, зумеры, ценят не просто стол, стул — для них важна среда: доступ к каким-то технологиям, переговорные, что тоже требует комфортного пространства», — уточнила она.

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Не все стремятся к расширению: кто-то даже делит аренду с дружественными компаниями, а иногда поиск более просторной локацией обусловлен нехваткой памяти на рабочей технике.

«При этом не все компании идут на расширение, многие оптимизируют пространство — могут «шерить» его с другими компаниями и платить аренду совместно. Иногда расширение связано не с количеством людей, а с тем, что «железо» компании уже не тянет. Им не хватает памяти на устройствах и нужно развернуть какие-то новые дата-центры внутри офиса», — подытожила она.

Ранее руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что гибридный график работы с двумя днями удалёнки делает сотрудников более продуктивными на работе и удовлетворенными жизнью вне работы.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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