Московские компании расширяют площади по разным причинам: кто-то ищет, куда посадить «вырванных» с удалёнки сотрудников, кто-то хочет добавить зоны отдыха, а кому-то нужно разместить новые дата-центры. Об этом НСН рассказала НСН HR‑эксперт Зулия Лоикова.

Планы по расширению офисного пространства в 2026 году сохраняются у каждого третьего руководителя российской компании, чей основной офис расположен в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо») и Ассоциации рынка коммерческой недвижимости. Лоикова раскрыла, с чем связан такой тренд.

«В первую очередь эта тенденция связана с удалёнными сотрудниками, которые работали гибридно. В период кризиса многие компании пытаются очень жёстко мониторить рабочую ситуацию с сотрудниками, насколько эффективно они справляются с задачами. Потому что, как правило, сейчас удалёнщики имеют подработки. Когда сотрудников переводят в офис, в компании могут оценить ситуацию: часть работы вообще передать ассистенту, а с кем‑то из сотрудников решат попрощаться. Так что часть сотрудников возвращается, а пространства не хватает», — отметила она.

Также Лоикова раскрыла, что некоторые компании расширяются, так как внедряют более комфортные условия для сотрудников.

«У многих сотрудников на удалёнке бывают сложности с организацией рабочего места. Бывает так, что они сами хотят приходить в офис. Есть такая часть HR стратегии — организация хорошего офиса, способствующего эффективной работе, в том числе организация зон отдыха, спецпространств. Молодые специалисты, например, зумеры, ценят не просто стол, стул — для них важна среда: доступ к каким-то технологиям, переговорные, что тоже требует комфортного пространства», — уточнила она.