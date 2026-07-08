Политолог назвал переломным моментом отмену санкций МОК

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) стало переломным моментом в международном спорте. Об этом политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин заявил в беседе с «ФедералПресс».

По мнению эксперта, ключевым моментом является отказ от нейтрального статуса, что для спортсменов представляет не просто формальность, а вопрос достоинства. Габдуллин отметил, что Россию на протяжении многих лет пытались исключить из олимпийской семьи под различными предлогами, однако это оказалось невозможным.