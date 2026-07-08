Политолог назвал переломным моментом отмену санкций МОК
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) стало переломным моментом в международном спорте. Об этом политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин заявил в беседе с «ФедералПресс».
По мнению эксперта, ключевым моментом является отказ от нейтрального статуса, что для спортсменов представляет не просто формальность, а вопрос достоинства. Габдуллин отметил, что Россию на протяжении многих лет пытались исключить из олимпийской семьи под различными предлогами, однако это оказалось невозможным.
Политолог обратил внимание на отмену запрета проведения международных турниров на территории России. Это создает экономические и имиджевые перспективы, позволяя российским регионам и федерациям развивать спортивную инфраструктуру.
Габдуллин подчеркнул, что данное признание стало результатом системной работы Министерства спорта и ОКР. Эксперт заключил, что сигнал от МОК свидетельствует о необходимости прекращения политических игр в спорте и возвращении к спортивным критериям оценки.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН отметил, что после решения МОК появились все юридические основания для возвращения России в мировую футбольную семью.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: УЕФА может заблокировать возвращение российских сборных в футбол
- В РФ предупредили США о возможной войне из-за закрытия неба Украины
- Топливная напряжённость: Названы ключевые меры для стабилизации рынка
- В МИД Казахстана прокомментировали слухи о запуске БПЛА по России
- Первая ласточка: Почему российский хоррор «Невеста» переснимут в Латинской Америке
- Политолог назвал переломным моментом отмену санкций МОК
- В Красноярске врачи по пути с конференции спасли жизнь байкеру
- Минобороны: ПВО сбила 111 украинских дронов за 12 часов
- Бывший директор Газманова не признал вину в хищении 15 млн рублей
- «Проблематика рушится»: Что не так с кастингом «Войны и мира»