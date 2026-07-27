В России введут ГОСТ на детское игрушечное оружие
Новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей до 14 лет вступит в силу с января 2027 года. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает РИА Новости.
Документ касается пистолетиков, рогаток, катапульт, арбалетов, луков для стрельбы, дротиков и других подобных игрушек. Они должны быть изготовлены из мягких материалов, например, пластик или резина, и иметь скруглённую форму.
Кроме того, игрушечное холодное оружие не должно иметь острых кромок или концов. Всё жёсткие снаряды на конце должны иметь закругление радиусом не менее 2 мм, игрушки со снарядом должны иметь защитный наконечник, сила натяжения тетивы у луков или арбалетов не должна превышать 12 ньютонов.
«Требования к игрушечному оружию с пистонами направлены на то, чтобы исключить риск повреждения глаз от искр, пламени и раскаленных частей», - говорится в документе.
Ранее в Минпромторге сообщили, что в России к концу 2026 года могут принять ГОСТ на традиционную русскую кухню, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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